Annesi ile İlişkisi Olduğu İddia Edilen Kişiyi 22 Bıçak Darbesi ile Öldüren Gökay S. Tutuklandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne süren Yusuf Aygül'ü bıçaklayarak öldüren Gökay S.'nin işlemleri tamamlandı ve tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Kaş ilçesinde annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yusuf Aygül'ü 22 bıçak darbesiyle öldüren Gökay S.'nin işlemleri tamamlandı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Gökay S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel