Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında tören yapıldı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Anneler Günü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarında tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zübeyde Hanım'ın Türkiye'yi esaretten kurtararak herkese aydınlık gelecek bırakan bir evlat yetiştirdiğini söyledi.

Yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle buruk geçen 2 yılın ardından annelere yeniden sarılabildikleri günlere kavuştuklarını kaydeden Soyer, şöyle konuştu:

"Annelerimizin, yüreğinde annelik duygusu yaşayan tüm kadınların ve hayatını kaybetmiş tüm annelerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu eşsiz vatanı milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle anıyoruz."

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da tüm annelerin gününü kutlayarak, "Bugün Atamızın anası, bizim ata anamız Zübeyde Hanım'ın huzurundayız. Kendisini minnetle ve sevgiyle anıyoruz. Bize dünyanın en büyük devrimcisi ve komutanını armağan ettiği için kendisine minnettarız." dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bütün annelerin önünde saygıyla ve sevgiyle eğildiğini ifade etti.

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı, anneler olarak çocuklarını ilimde, fende, teknolojide ve sanatta başarılı insanlar olarak yetiştirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar Zübeyde Hanım anıt mezarına karanfil bıraktı.