Haberler

Eşinin katlettiği Sinem'in ailesine cezaevindeki sanıktan 'defin isteği' mektubu

Eşinin katlettiği Sinem'in ailesine cezaevindeki sanıktan 'defin isteği' mektubu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Eynesil ilçesinde anneanne Gülnaz Topaloğlu, torunu Sinem Topaloğlu'nun katilinin kendisine gönderdiği mektuba yanıt vererek, sanığın psikolojilerini bozduğunu ve en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

ANNEANNE KONUŞTU

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Sinem Topaloğlu'nun anneannesi Gülnaz Topaloğlu, cezaevindeki sanık Ali Eren Somun'dan gelen mektuba ilişkin konuştu. Torununun mezarı başında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gülnaz Topaloğlu, "Her şeyi bilinçli yaptı. En sonunda da hiçbir şey yapmamış gibi bize cezaevinden mektup gönderdi. Bizi tehdit ediyor. Mezarı oradan kaldırıp, 'Güle oynaya geldiği köye götüreceğim, gökyüzündeki güneş yere değse bunu yapacağım' diyor. Bu ne nasıl iştir? En ağır cezayı almasını istiyorum. Müebbet alsın, ömür boyu şikayetimi asla geri almam. O orada yemek yiyip, su içiyor. Açık görüşü bile var. Ben toprağa bakıp ağlayıp eve gidiyorum" dedi.

'BİZİ AÇIK GÖRÜŞE ÇAĞIRIYOR'

Gülnaz Topaloğlu, cezaevinde olan Ali Eren Somun'un yazdığı mektupta kendilerini açık görüşe davet ettiğini ifade ederek, "Bunu asla kabul etmiyorum. Hiçbir şey yapmamış gibi 'Açık görüşüme gelin' diyor. 'Eşimin ailesi olduğunuz için açık görüşüme gelebilirsiniz' diyor. Resmen bizi tehdit ediyor. Bu aileyi yakıp bitmişsin. Psikolojimizi bozmuşsun bir de mektup yazıp tekrar psikolojimizi bozuyor. Mezarı kendi köyüne getirecekmiş. Buradan mezar kaldırmak bir yiğidin harcı değildir. Burası Ören köyü, bu mezar buradan kalkamaz. Bunun için de ayrı ceza almasını istiyorum. Sinem öldükten sonra eşimde Alzheimer hastalığı başladı. Mektubu da eşime yazıp yollamış. Cevap yazmasın diye mektubu elinden aldım, avukata verdim. Çocuğum için ben her şeyi yapmaya hazırım. Hapisten kaçıp gelir diye de korkuyorum. Torunum öldü, benim canım ciğerim yandı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu