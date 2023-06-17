Trabzon'da sağanak yağış heyelana neden oldu

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda giriş kapısı toprakla kapanıp, hasar gören evlerinde mahsur kalan Remziye Altuntaş (75) ile oğlu Yaşar Altuntaş (44), komşularının yardımıyla pencereden çıktı.

Kentte önceki gün etkili olağan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumuz etkiledi, bazı derelerin su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. İlçe belediyeleri tarafından hoparlörlerden anonslar yapılarak dereden uzak durulması istendi. Vakfıkebir, Sürmene, Köprübaşı ve Maçka ilçelerinde taşkın ve irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Gümüşhane kara yolu, temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Olay sırasında yaşadıklarını anlatan Yaşar Altuntaş, "Yağmur yağıyordu. Evde annemle beraberdim, bir ses duydum. Pencereden bakınca heyelanın geldiğini gördüm. Hemen anneni uyandırdım. Ön kapı toprakla kapanmıştı. Heyelan da gelmeye devam ediyordu. Oradan çıkamayınca hemen pencereye koştuk. Komşular geldi. Pencereden çıkmamıza yardım etti. Ahırda hayvanlarımız vardı. Onları da komşuların yardımı ile çıkarttık. Çok korkunçtu. Allah kimseye yaşatmasın. Heyelanın altında da kalabilirdik. Yavru bir köpeğim var. Ona da bahçede yuva yapmıştım. Heyelan gelince onu da kurtardık. Canımız sağ çok şükür. Heyelan altında kalabilirdik. Allah kurtardı" diye konuştu.