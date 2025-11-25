Anne ve Kızının Cenazeleri Van'a Gönderildi

ANNE İLE KIZININ CENAZELERİ VAN'A GÖNDERİLDİ

Mardin'de yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Van'a gönderildi. Eşi Mehmet Kaya'nın (37) cenazesinin ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,