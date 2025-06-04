Kahreden kaza! Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Kahreden kaza! Anne ve bebeği hayatını kaybetti
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Kahreden kaza! Anne ve bebeği hayatını kaybetti
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Adana'nın Ceyhan iki otomobilin çarpıştığı kazda Selver Sonkaya ile 1,5 yaşındaki oğlu Alparslan hayatını kaybetti, Ramazan Kemen ise ağır yaralandı.

Ceyhan-Kadirli kara yolunda Ramazan Kemen'in kullandığı 01 DD 828 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya K. yönetimindeki 01 VBR 36 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller şarampole düşerken, kazada sürücülerden Kemen ile yanındaki Selver Sonkaya ve bebeği Alparslan Sonkaya yaralandı.

ANNE VE BEBEĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Selver Sonkaya ile oğlu Alparslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Sürücü Kemen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ambulansta müdahale eden diğer araç sürücüsü Ziya K. de gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Elinde Telefon öbüründe sigara peki araba kendiliginden gitmiyor

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