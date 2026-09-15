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Anne ve babasının görev yaptığı hastaneye doktor oldu

Anne ve babasının görev yaptığı hastaneye doktor oldu
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ANTALYA'nın Finike ilçesinde pratisyen hekim Eylül Uçal (26), babası İsa Uçal'ın sağlık memuru, annesi Fatma Uçal'ın da hemşire olarak görev yaptığı devlet hastanesine atandı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde pratisyen hekim Eylül Uçal (26), babası İsa Uçal'ın sağlık memuru, annesi Fatma Uçal'ın da hemşire olarak görev yaptığı devlet hastanesine atandı.

Finike Devlet Hastanesi'nde yıllardır sağlık memuru olarak görev yapan İsa Uçal ile enfeksiyon hemşiresi Fatma Uçal'ın kızı Eylül Uçal, pratisyen hekim olarak hastanenin Acil Servisi'nde göreve başladı. Anne ve babasının yıllardır sağlık hizmeti sunduğu hastaneye, hekim olarak adım atan Uçal'ın göreve başlaması, ailesini gururlandırdı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yücel Kurt, 11 Eylül'de göreve başlayan pratisyen hekim Eylül Uçal'ı tebrik ederek, başarı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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