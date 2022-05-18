ANNE BOZ AYI VE 3 YAVRUSUNU DRON İLE UZAKLAŞTIRDI - Haberler

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen anne boz ayı ile 3 yavrusu, koyun sürüsünü otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından dron görüntülendi. Yılmaz, ayıları bölgeden silah atarak değil dron ile kovaladı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyünde koyun sürüsü otlatan çoban Mert Yılmaz, kış uykusundan uyanıp yiyecek bulmak için doğaya çıkan anne ayı ve üç yavrusunu görüntüledi. Bir süre dron ile takip ettiği ayı ve yavrularının köye yaklaştığını gören Yılmaz, uzaklaştırmaya karar verdi. Dronun çıkardığı sesle ayıları köyden uzaklaştıran Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Sürüsünü götürdüğü Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yakınlarında anne ayı ve 3 yavrusuyla karşılaştığında panik yaşadığını belirten Mert Yılmaz, şunları söyledi Sürüyü otlatırken boz ayı ve yavrularını gördüm. Bir süre onları dron kamerasıyla görüntüledim. Ayı ve yavrularının köye yaklaştığını görünce bölgen uzaklaştırmaya karar verdim. Buradaki amacım ayı ve yavrularını korkutmak değildi. Anne ayı sürekli yavrularını gözetliyor. İnsanların olmadığı dağlar var. Oraya giderse hem insanlar için hem de hayvanlar için iyi olur düşüncesiyle bunu yaptım. Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlarda yavru ayılara zarar verebilirdi. Anne ayı çok büyük, heybetliydi. Yavrulardan biri siyah diğerleri sarı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel