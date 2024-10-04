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Anne Akademisi Projesi Protokolü İmzalandı

Anne Akademisi Projesi Protokolü İmzalandı
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Ağrı Valiliği'in himayesinde yürütülen 'Anne Akademisi Projesi'nin protokolü imzalandı. Proje, kadınların bilgi ve becerilerini artırarak toplumsal hayatta daha aktif olmalarını hedefliyor.

Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anne Akademisi Projesi"nin protokolü imzalandı.

Kentte kadınların bilgi ve becerilerini artırmak, toplumsal hayatta daha aktif ve güçlü olmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Anne Akademisi Projesi"nin genişlemesi için kurumlar arası işbirliği yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza protokolünde konuşan Vali Mustafa Koç, devam eden projeden önemli verimler alındığını belirtti.

Projenin genişletilmesi için kurumlarla işbirliği yapıldığını ifad eden Vali Koç, "İlimizde kadınlarımızın sosyal hayatta, ekonomik hayatta yer almaları daha da güçlenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için onların talep ettiği her konuda, okuma yazma kursundan Kur'an kursuna kadar ne talep ediyorlarsa, imkanlarımız ölçüsünde 'Anne Akademisi Projesi' adı altında bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Proje Koordinatörü Neslihan Gül Koç ise Kızılay ve diğer kurumlarla yaptıkları toplantılar sonucunda projenin bu hale geldiğini belirterek, bugüne kadar projenin başarıyla yürütüldüğünü, bundan sonra da daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

İmza törenine, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan katıldı.

Kaynak: AA / Elvan Demir - Güncel

Ağrı Valiliği Yerel Yönetim Eğitim Güncel Kadın

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