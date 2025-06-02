Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler 80. Dönem Genel Kurul Başkanı Seçildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 80. Dönem Genel Kurul Başkanlığına, eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock seçildi.

BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Baerbock, 2025-2026 dönemi için BM Genel Kurul Başkanı oldu.

Baerbock, Rusya'nın talebi üzerine BM Genel Kurulunda gizli oylamayla yapılan seçimde, 188 oyun 167'sini alarak BM 80. Dönem Genel Kurul Başkanı seçildi.

Rusya, Baerbock'un adaylığına karşı çıkan ülkeler arasında yer alırken 14 ülke de "çekimser" oy kullandı.

Aralık 2021 ile Mayıs 2025 arasında Almanya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Baerbock, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurul toplantıları öncesi, 9 Eylül'de başkanlık koltuğuna oturacak.