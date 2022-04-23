ANMESDAY, 700'ü aşkın muhasebeci mali müşavir ile dayanışma iftarında buluştu

ANKARA (Haberler.com) - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir'lerin desteğiyle Ankara'da tarihte ilk defa ilk katıldığı ilk seçimde oda temsili alan ANMESDAY, 2019 yılındaki bu başarısını 29 Mayıs 2022 yılında yapılacak Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda başkanlığı ve yönetimde temsil çoğunluğunu kazanarak taçlandırmak istiyor.

Yalnızca Ankara'daki 14500 serbest muhasebeci mali müşavirin değil Türkiye'nin dört bir tarafındaki 120 bin serbest muhasebeci mali müşavirin mesleki kazanımları için mücadele eden ANMESDAY, siyasi ideolojilerin odağı haline gelmiş oda yönetimlerinin kısır çekişmelerini bir tarafa bırakarak, tüm görüşlerden meslektaşların milli ve manevi duygularla bir araya geldiği, yalnızca meslek adına mücadele eden bir anlayışla dayanışma içerisinde olmaya devam ediyor.

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

Meslekteki birlik, beraberlik, dayanışma ve demokrasinin devamı için meslektaşlarını bir araya getiren Ankara Meslekte Dayanışma Derneği'nin düzenlediği iftar programında meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirildi.

ANMESDAY Başkanı Mücahit Altunok ve ANMESDAY'ın desteklediği Ankara SMMM Odası Başkan Adayı Erkan Ilık öncülüğünde tertip edilen iftar programına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, 23. Dönem Ağrı Milletvekili Abdülkerim Aydemir, Sayıştay eski Daire Başkanı Ali Karakaya, önceki dönem GİB Başkan Yardımcısı Şinasi Candan, önceki dönem KGK Başkan Yardımcısı Derviş Altınok, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, KOSGEB Sincan Müdürü Ali Sevinç, Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve serbest muhasebeci mali müşavirler ve aileleri katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI MÜCAHİT ALTUNOK YAPTI

Açılış konuşmasını ANMESDAY Başkanı Mücahit Altunok'un yaptığı programda Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı Erkan Ilık da göreve seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları anlatarak, yönetim anlayışları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın da birer selamlama konuşması yaptığı etkinlikte birlik beraberlik mesajları verirlerken, mesleğe değer katacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade ettiler.

İftar programı sonrası Medya Ankara Koordinatörü Erdem Yeşer'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Meslekte Dayanışma Derneği Başkanı Mücahit Altunok sadece Ankara'daki 6500 meslektaşının değil Türkiye'deki 120 bin serbest muhasebeci mali müşaviri ilgilendiren açıklamalarda bulunarak, sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

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