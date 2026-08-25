Haberler

Güney Kore'de ABD'ye Olumsuz Bakış İlk Kez Çoğunlukta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, Güney Korelilerin yüzde 55'i ABD hakkında olumsuz görüşe sahip; bu oran 20 yılı aşkın süredir ilk kez çoğunluğu oluşturuyor. Trump yönetiminin politikaları ve güvenilirlik algısındaki düşüş, bu değişimde etkili oldu.

Güney Kore'de yapılan bir kamuoyu araştırması, son 20 yılı aşkın süre içinde ilk kez halkın çoğunluğunun ABD hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu ortaya koydu.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi, 3 Mart-4 Nisan 2026 tarihlerinde Güney Koreli yetişkinlerin ABD'ye dair görüşlerini araştıran bir anket yaptı.

ABD hakkında olumsuz görüş bildiren Güney Korelilerin oranı geçen yıl yüzde 39 seviyesindeyken bu yıl 1045 kişiyle yapılan ankete göre bu oran son 20 yılı aşkın süre içinde ilk kez yüzde 55'e çıktı.

Ankette, ABD'yi "çok olumsuz" görenlerin oranı da 2025'te yüzde 9 seviyesinden bu yıl yüzde 18'e yükseldi.

Güney Korelilerin yüzde 45'i ABD hakkında olumlu görüş beyan ederken bu oran ise geçen yıla kıyasla 16 puanlık bir düşüşe işaret ediyor.

Trump döneminde ABD'ye bakış açısında değişiklik

Güney Koreli yetişkinlerin yaklaşık yüzde 57'si Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görürken eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde, 2022 yılında, bu oran yüzde 83 seviyesindeydi.

ABD'nin uluslararası politika kararları alırken kendileri gibi ülkelerin çıkarlarını gözettiğini düşünen Güney Korelilerin oranı da düşüş kaydetti. Bu yıl halkın sadece yüzde 21'i Washington'ın diğer ülkelerin çıkarlarını dikkate aldığını belirtirken bu oran 2023'te yüzde 38 olarak kayıtlara geçmişti.

Washington'ın dünya barışı ve istikrarına katkıda bulunduğunu söyleyenlerin oranı da 2023'teki yüzde 74 seviyesinden bu yıl yüzde 47'ye geriledi.

Trump'ın gümrük vergileri ve İran politikasına tepki

Güney Korelilerin sadece yüzde 14'ü Trump'ın gümrük vergisi politikalarını onaylıyor.

Başkan Trump, bu yılın başlarında Güney Kore parlamentosunun önerilen ticaret anlaşmasını onaylamaması halinde bu ülkeden gelen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarma tehdidinde bulunmuş, ardından Güney Kore parlamentosu anlaşmayı onaylamıştı.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 75'i Trump'ın İran politikalarını onaylamadığını belirtirken bu kitlenin yüzde 47'si tepkisini "kesinlikle onaylamıyorum" şeklinde dile getirdi.

Ayrıca, Güney Korelilerin yüzde 84'ü ABD'yi hala ülkelerinin "en önemli müttefiki" olarak görmeye devam ederken bu oran da geçen yılki yüzde 89'a kıyasla küçük bir düşüş gösterdi.

Kaynak: AA
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü

Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Beklenen hesap yapıldı! İşte memurun cebine girecek para

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, Diego Carlos için yolun sonu

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş
Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu