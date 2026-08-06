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Anket: ABD'liler aşırı sıcaklardan 2 yıl öncesine göre daha fazla etkileniyor

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ABD'de yapılan bir anket, ABD'lilerin elektrik faturalarının, doğa gezisi planlarının ve yaşamların aşırı sıcaklardan 2 yıl öncesine kıyasla daha fazla etkilendiğini ortaya koydu.

ABD'de yapılan bir anket, ABD'lilerin elektrik faturalarının, doğa gezisi planlarının ve yaşamların aşırı sıcaklardan 2 yıl öncesine kıyasla daha fazla etkilendiğini ortaya koydu.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin gerçekleştirdiği ankete göre, ankete katılan ABD'lilerin yarısı aşırı sıcakların elektrik faturasını, 10'da 3'ü ise doğa gezisi planlarını etkilediğini belirtti.

ABD'lilerin yüzde 90'ı aşırı sıcakların az da olsa yaşamlarına etkisi olduğunu söyledi. Bu da 2 yıl öncesine göre yüzde 83'lük bir artış anlamına geliyor.

Söz konusu anket 1165 ABD'li arasında 23-27 Temmuz tarihlerinde yapıldı.

Kaynak: AA
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