Ankas'ta ilk imzayı forvet attı - Haberler

Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan Gaziantep temsilcisi, teknik ekip ile yola devam kararının ardından transferde ilk hamlesini forvet hattı ile başlattı.

Geçen sezon BAL ligi ekiplerinden Çilimli Belediyespor'da oynayan 1995 doğumlu futbolcu 12 maçta 4 gole imza atarken, Bölgesel Amatör Lig kariyerinde ise çıktığı 136 maçta 40 defa rakip fileleri sarstı.

NOKTA TRANSFERLER OLACAK

Gaziantep Ankasspor'un geçen sezon Bölgesel Amatör Ligine renk katan ekiplerin başında geldiğini söyleyen Kulüp Başkan Yardımcısı Av. Ömer Alper Köroğlu, "Yeni sezon da ise hedefini yine şampiyonluk olarak belirleyen bir ekip ile yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Bu bağlamda geçen sezon içerisinde sürekli takip ettiğimiz ve yeteneğine hâkim olduğumuz Orhan Yüksel ile masaya oturduk ve anlaşma sağladık. Teknik ekibimiz ile birlikte yapmış olduğumuz istişareler doğrultusunda nokta atışı transferler yapmak istiyoruz. Bu sezon dış transferde ki ilk imzayı atan Orhan Yüksel kardeşimiz ve kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

İNANDIĞIM KULÜBE GELDİM

Gaziantep Ankasspor'un Bölgesel Amatör Liginde futbolcular açısından en güvenilir kulüplerin başında geldiğini ifade eden Kırmızı – Siyahlı ekibin yeni transferi Orhan Yüksel, "Geçen sezon yakından takip ettiği Ankasspor'un finalde kaybetmesine üzülenlerden biriyim ama bu sezon bu üçüncü lig hedefini gerçekleştirmek amacındayız. Kulübümün bana yaptığı ilk teklif gününden itibaren büyük sevinç yaşadım ve buraya gelip imza atmak için heyecan yaşadım. Artık Gaziantep Ankassporluyum ve takım arkadaşlarım ile birlikte hedefe ulaşmak istiyoruz. İnşallah hem benim hem de kulübüm adına hayırlı bir sezon olur" diye konuştu.

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