Ankas sistem kurbanı

ARGUVAN, MALATYA (Bültenler) - Dünyanın hiçbir liginde uygulanmayan ancak sadece BAL liginde uygulanan statü gereği Gaziantep'in Kırmızı – Siyahlı temsilcisinin bir yıllık emekleri heba oldu.

NAMAĞLUP LİGİ BİTİRDİ

Gaziantep Ankasspor, 2021 – 2022 sezonunda mücadele eden 260 BAL ligi takımları arasında ligi sadece 2 gol yiyerek kapattı ve sezonu da namağlup sona erdirdi.

Kırmızı – Siyahlı ekip 13 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, attığı 38 gole karşılık kalesinde 2 gole maruz kaldı ve Play Off finallerine yükseldi.

PLAY OFF LİDERİ OLDU

Gaziantep Ankasspor Mersin yeni stadyumunda 18 – 22 Nisan tarihleri arasında oynanan Play Off finallerini de lider tamamladı.

Ancak burada TFF'nin statüsü devreye girdi. Kırmızı – Siyahlı ekip ilk maçında Arguvan Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Finallerde ki ikinci maçı Malatya temsilcisi Talasgücü karşısında 2 – 1 galip geldi ve 4 puanla maçlarını tamamladı. Kırmızı – Siyahlı ekip ise son maçında Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor'u 3 – 1 mağlup etti ve puanını 4 yaptı. Genel averajda artı iki ve ikinci sırada yer alan Arguvan ile artı bir averajla Play Off finallerini de lider olarak tamamladı.

YORGUN ANKAS DİNLENMİŞ TAKIM İLE PENALTIYA GEÇTİ

Gaziantep Ankasspor Play Off'un son maçında Talasgücü ile oynadığı maçın hemen ardından grup maçlarını iki gün önceden tamamlayan ve sahaya dinlenmiş bir şekilde gelen Arguvan ile direk seri penaltılara geçildi.

Bir maçın stresini ve yorgunluğunu üzerinden atamayan Kırmızı – Siyahlı ekip, tribünden inip gelen Malatya temsilcisi karşısında penaltıların sadece birini kaçırdı ve bu nedenle 3'üncü lige yükselme şansını kaybetti.

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