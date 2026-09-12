Ankaralı besici dört boynuzlu koçu "Yaşar"a gözü gibi bakıyor

Ankara'da 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Orhan Figan, sürüsündeki ender görülen dört boynuzlu koçuna gözü gibi bakıyor.

Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Figan, bir Kurban Bayramı'nda akrabasında gördüğü dört boynuzlu koçu satın aldı.

Veteriner hekime danışan Figan, koçun dört boynuzunun bulunmasının ender rastlanan bir durum olduğunu ve yapılan kontrolde bunun herhangi bir hastalık ya da sağlık problemi oluşturmadığını öğrendi.

Figan, koça uzun yıllar yaşaması dileğiyle "Yaşar" adını verdi.

Şu anda 6,5 yaşında olan Yaşar, Figan'ın 600'ü aşkın küçükbaş hayvana liderlik ediyor.

Figan, farklı görünümü ve sürüdeki davranışları nedeniyle Yaşar'a özel ilgi gösteriyor.

"600'ü aşkın küçükbaş hayvanım var, onlar bir yana, Yaşar'ım bir yana"

Figan, AA muhabirine çocukluk yıllarından beri dört boynuzlu koça sahip olmayı hayal ettiğini, bu nedenle Yaşar ile özel bağ kurduğunu anlattı.

Figan, koçun hem dört boynuzunun olması hem de 6,5 yaşına kadar sağlıklı şekilde yaşamasının onu diğer hayvanlardan ayırdığını belirterek, "Getirdim, burada büyütüyorum. Bunun evet benzeri bulunur ama bu cinste hem kafasıyla siyah hem dört boynuzlu olan ve bu yaşa kadar yaşayan pek nadir olur. Bu yaşa kadar çok nadir yaşarlar genelde. Ondan dolayı ben koçumu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Yaşar için çok sayıda teklif aldığını ancak koçuna duyduğu sevgiden dolayı satmadığını anlatan Figan, "Yaşar'ı sevdiğim için satmam. Sonuna kadar benimle kalacak inşallah." dedi.

Koçunun uzun süre yaşamasını istediği için ona "Yaşar" adını verdiğini ifade eden Figan, sürüsündeki diğer hayvanlardan farklı tuttuğunu dile getirdi.

Figan, Yaşar'ın sürüdeki liderlik özelliğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"600'ü aşkın küçükbaş hayvanım var, onlar bir yana, Yaşar'ım bir yana. Bütün sürü gitse de Yaşar'a bir şey olmasın diyorum. Her zaman çobanları da tembihliyorum. Yaşar'a karşı ilgim çok farklıdır. Çok güzel özellikleri var, dört boynuzlu olması, bir de özellikle sıcak havalarda yarı keçi cinsi gibi direkt hayvanların önüne geçer, her ne kadar sıcak olursa olsun hayvanı komple peşine takar ve suya götürür. Çobanın götürmek istediği yere kendisi öne düşer götürür. Yatacağı yere götürür."

Kaynak: AA