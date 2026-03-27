AYBÜ, atçılık alanındaki uluslararası projesiyle kongrede yer aldı

AYBÜ, 'Atçılıkta Dijital Öğrenme Yöntemleri' adlı uluslararası projeyle atçılık eğitiminde dijital dönüşüm süreçlerini ele aldı. Proje, teknoloji destekli öğrenme süreçlerini yaygınlaştırarak erişilebilir ve sürdürülebilir eğitim hedefliyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), atçılık alanındaki ilk uluslararası projesi "Atçılıkta Dijital Öğrenme Yöntemleri" ile bilimsel platformlarda yer aldı.

AYBÜ Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Ali Ekber Ün, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Atlı Spor Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "IV. Uluslararası - VI. Ulusal Veteriner At Bilimleri Kongresi"ne projeleriyle katıldıklarını belirtti.

Alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin katıldığı kongrede konuşmacı olarak yer aldıklarını anlatan Ün, "Atçılıkta Dijital Öğrenme Yöntemleri" başlıklı sunumuyla projenin çıktıları ve atçılık eğitimine yönelik yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Uluslararası projelere önem verdiklerini aktaran Ün, "Sunumumuzda atçılık eğitiminde dijital dönüşüm süreçleri, yenilikçi öğrenme modelleri, sanal ve artırılmış gerçeklik destekli eğitim uygulamaları ile genç at uygulayıcılarının modern yöntemlerle yetiştirilmesine yönelik çalışmalarımızı ele aldık. AYBÜ olarak uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda geliştirilen projesi ile atçılık eğitiminde teknoloji destekli öğrenme süreçlerini yaygınlaştırmayı, uygulamalı eğitimi daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje ekibinde yer alan Öğretim Görevlisi Hacı Kaya ve antrenör Bahar Özsoy da katılımcılara uygulamalı anlatım gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı

KKTC'li Bakandan çarpıcı Türkiye vurgusu
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...