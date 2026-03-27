AYBÜ, atçılık alanındaki uluslararası projesiyle kongrede yer aldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), atçılık alanındaki ilk uluslararası projesi "Atçılıkta Dijital Öğrenme Yöntemleri" ile bilimsel platformlarda yer aldı.

AYBÜ Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Ali Ekber Ün, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Atlı Spor Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "IV. Uluslararası - VI. Ulusal Veteriner At Bilimleri Kongresi"ne projeleriyle katıldıklarını belirtti.

Alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin katıldığı kongrede konuşmacı olarak yer aldıklarını anlatan Ün, "Atçılıkta Dijital Öğrenme Yöntemleri" başlıklı sunumuyla projenin çıktıları ve atçılık eğitimine yönelik yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Uluslararası projelere önem verdiklerini aktaran Ün, "Sunumumuzda atçılık eğitiminde dijital dönüşüm süreçleri, yenilikçi öğrenme modelleri, sanal ve artırılmış gerçeklik destekli eğitim uygulamaları ile genç at uygulayıcılarının modern yöntemlerle yetiştirilmesine yönelik çalışmalarımızı ele aldık. AYBÜ olarak uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda geliştirilen projesi ile atçılık eğitiminde teknoloji destekli öğrenme süreçlerini yaygınlaştırmayı, uygulamalı eğitimi daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje ekibinde yer alan Öğretim Görevlisi Hacı Kaya ve antrenör Bahar Özsoy da katılımcılara uygulamalı anlatım gerçekleştirdi.