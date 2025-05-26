Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, önemli kişilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, mezun olan öğrencilerin topluma faydalı bireyler olarak yetiştiğini vurguladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Esenboğa Külliyesi'nde gerçekleştirilen törene Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, fakülte yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenin açılışında konuşan AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, öğrenciler ve aileleri tebrik ederek, "Bugün sadece bir mezuniyet günü değil, aynı zamanda ülkemiz ve insanlık için fayda sağlayacak bireylerin hayata uğurlandığı anlamlı bir gündür. 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' düsturuyla yetişen öğrencilerimizin, kendilerine, ailelerine, milletimize ve uluslararası topluma katkı sağlayacak bireyler olacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Tutar da konuşmasında, onuncu mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Fakültemizde 2 bin 550 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu yıl, 34 farklı ülkeden gelen 108 uluslararası öğrencimizin de yer aldığı yaklaşık 400 öğrencimizi mezun ediyoruz. Mezun olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz"

Fakülte birincisi Şevval Dönmez ise mezuniyet konuşmasında, psikoloji eğitimiyle kazandığı empati, eleştirel düşünme ve insanı anlama becerilerine vurgu yaptı. Dönmez, "Zorlu ama öğretici bir yolculuğun sonuna geldik. Bu son, aslında yepyeni bir başlangıcın da habercisi. Üniversitemizde yalnızca akademik bilgi değil, yaşamın kendisiyle de yoğrulduk." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Fakülte birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldıktan sonra tüm mezun öğrencilere belgeleri verildi.

Tören, mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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