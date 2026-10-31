Ankara Yenimahalle'de eski eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın toprağa verildi

Ankara Yenimahalle'de eski eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün öğle saatlerinde çalıştığı terzi dükkanında eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı; 56 yaşındaki eski eşi ise aynı silahla intihar etmişti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Aynur Ekici'nin cenazesi toprağa verildi.
Batıkent Metro Center'daki çalıştığı terzi dükkanında dün öğle saatlerinde eski eşi Doğan Yavuz tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitiren Aynur Ekici'nin cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Ekici'nin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Ekici'nin ailesi ve yakınları katıldı.
Beş yıl önce boşandığı eşini dün tabancayla öldüren 56 yaşındaki zanlı Yavuz, aynı silahla intihar etmişti.