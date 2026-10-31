Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Yenimahalle'de eski eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Yenimahalle'de eski eşinin tabancalı saldırısında ölen kadın toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün öğle saatlerinde çalıştığı terzi dükkanında eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı; 56 yaşındaki eski eşi ise aynı silahla intihar etmişti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Aynur Ekici'nin cenazesi toprağa verildi.

Batıkent Metro Center'daki çalıştığı terzi dükkanında dün öğle saatlerinde eski eşi Doğan Yavuz tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitiren Aynur Ekici'nin cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Ekici'nin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Ekici'nin ailesi ve yakınları katıldı.

Beş yıl önce boşandığı eşini dün tabancayla öldüren 56 yaşındaki zanlı Yavuz, aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
Çağlar Söyüncü siftah yaptı! Çorum FK Erzurumspor'u deplasmanda devirdi

Çağlar gol attı! Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktılar
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir

Gözler Erdoğan'ın vereceği müjdede! Maaşlara 6 ayda bir zam yerine...
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Gizem Örge'nin gözlerden uzak aile dramı: Annem engelli kaldı
Arda Güler'den Real Madrid'e müjde! Korkulan olmadı

İki antrenmanı kaçırmıştı! Son durumu belli oldu
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar