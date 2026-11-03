Ankara Yenimahalle'de 6 aylık hamile kadın motosiklet çarpmasıyla bebeğini kaybetti

Ankara Yenimahalle'de 6 aylık hamile kadın motosiklet çarpmasıyla bebeğini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 27 Ekim'de motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadının kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü M.B. ile S.Ş. gözaltına alındı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde M.B. idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kaldırımdaki A.E. (24) ve 2 yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 6 aylık hamile olduğu ve kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada sürücü M.B. (21) ile S.Ş. (51) gözaltına alındı.