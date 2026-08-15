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İçişleri: Suç Örgütü Üyesi Ö.A.K. Bakü'de Yakalandı

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İçişleri Bakanlığı: Hakkında 'Kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yakalama kararı bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı Ö.A.K. Bakü’de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı : Hakkında 'Kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yakalama kararı bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı Ö.A.K. Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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