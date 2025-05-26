Ankara'ya Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Ankara'ya Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara genelinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak beklendiğini ve bu yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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