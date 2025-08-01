Ankara ve Konya'ya Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya için akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini bildirdi. Kuvvetli yağışlar ile birlikte ani sel, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde, güney ve batı kesimler başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışla birlikte, ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel