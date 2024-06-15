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Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar Belediyesinin Gümüşoluk Kurban Kesim Tesisi'ni inceledi

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan Gümüşoluk Kurban Kesim Tesisi'ni inceleyerek, kurban ibadetinin en güzel şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar Belediyesinin Gümüşoluk Kurban Kesim Tesisi'ni inceledi

Vali Şahin, Pursaklar Kaymakamı Esengül Korkmaz ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile belediye tarafından kurulan Gümüşoluk Kurban Kesim Tesisi'ne geldi.

Şahin, kurban ibadetinin en güzel ve temiz şekilde altyapısının hazırlandığını söyledi.

Kurban kesim provası için kesilen kurbanların ilçedeki yetim çocuklara ikram edileceğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Faaliyet yarın sabah başlayacak. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Kurban Bayramı'nın en güzel şekilde geçmesi için kurban kesim yerlerine, onun dışında şehrin diğer alanlarında güvenlik, trafik ve sağlık hizmetleri aksatılmadan verilmesi için ellerinde gelen gayretleri sarf ediyorlar."

Şahin, beraberindekilerle canlı hayvan pazarını da gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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