Ankara Valisi Vasip Şahin gaziler ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan ilçesinde gaziler ve şehit yakınları için düzenlenen iftar programına katıldı.

Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına, Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Garnizon Komutanı Kenan Güler, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın duasıyla devam etti.

İftarın ardından kürsüye gelen Vali Şahin, Kahramankazan'ın 15 Temmuz'da adının önündeki "kahraman" ünvanını hak edecek büyük bir fedakarlık ve cesaret örneği sergilediğini belirtti.

"Bu nedenle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu ünvanı fazlasıyla hak ettiniz. İnşallah bundan sonra da bu ünvanı ebediyen şerefle taşıyacaksınız." diyen Şahin, şunları kaydetti:"

"Biz, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize son 20 yılda çok önemli imkanlar ve haklar sağlayan bir devletin mensuplarıyız. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlerin derdiyle dertlenmektedir. Elbette 20 yılda birçok düzenleme yapıldı, önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak bunlar yeterli midir? Kesinlikle değildir. Sizler çok daha fazlasına, çok daha iyisine layıksınız. Bu anlayışla bizler, il ve ilçe yöneticileri olarak her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz. Herhangi bir ihtiyacınız ya da sıkıntınız olduğunda hem kapımız hem gönlümüz sizlere sonuna kadar açıktır. Sizlere hizmet edebilmek bizim için de büyük bir şeref vesilesidir. Lütfen bunu böyle bilin."