Ankara Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu müstesna günler, yalnızca bir bayram sevinci değil, aynı zamanda kardeşliğimizi güçlendiren, toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve bizi bir arada tutan değerlerimizi yeniden hatırlatan özel zamanlardır." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Ramazan ayının manevi iklimini geride bırakırken, gönülleri arındıran, paylaşmanın ve sabrın kıymetini bir kez daha hatırlatan mübarek günlerin ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şahin,"Bu müstesna günler, yalnızca bir bayram sevinci değil; aynı zamanda kardeşliğimizi güçlendiren, toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve bizi bir arada tutan değerlerimizi yeniden hatırlatan özel zamanlardır." değerlendirmesini yaptı.

Bayramların sevincin paylaşıldıkça çoğaldığı, gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı anlamlı günler olduğunu söyleyen Şahin, bu güzel günlerin büyükleri ziyaret etmekten küçükleri sevindirmeye, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktan toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye kadar pek çok güzelliği de içinde barındırdığını aktardı.

Özellikle şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere, toplumun her kesimine ulaşarak bayramın bereketini ve sıcaklığını birlikte yaşatmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmesine vesile olmasını temenni ettiğim Ramazan Bayramı'nın aziz milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum."