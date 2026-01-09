Haberler

Ankara Valisi Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğru ve tarafsız haberciliğin önemine vurgu yaparak basın mensuplarının toplumsal huzura katkı sağladığını belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getiren, ilkeli ve etik habercilik anlayışını benimseyen tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bilgiye erişimin hızlandığı günümüz dünyasında, doğru ve güvenilir haberciliğin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Şahin, bu süreçte basın mensuplarının, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilendirilmesi noktasında önemli bir görev üstlenirken, toplumsal huzurun korunmasına ve ortak aklın güçlenmesine de katkı sunduğunu vurguladı.

Basın meslek ilkelerine bağlılık, etik değerler ve tarafsızlık anlayışıyla yürütülen yayıncılık faaliyetinin toplumsal güven duygusunu güçlendirdiğini ve vatandaşların doğru bilgiye erişimini sağladığını ifade eden Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluk bilinci, demokratik toplum düzeninin sağlıklı işleyişi açısından vazgeçilmezdir. Kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getiren, ilkeli ve etik habercilik anlayışını benimseyen tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
