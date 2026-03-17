Ankara Valisi Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Türk milletinin tarihin her döneminde istiklaline ve kutsal değerlerine sahip çıkmayı en büyük erdem bildiğini, vatan toprağını canı pahasına koruma iradesini asırlardır aynı inanç ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin şehitlerin minnetle yad edildiği ve Çanakkale'de yazılan büyük kahramanlık destanının gururunun yüreklerde hissedildiği anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Şahin, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri başarı değil, milletin imanının, milli birlik ruhunun ve hür yaşama azminin tarihe altın harflerle kazınmış eşsiz bir tezahürü olduğunu kaydetti.

Şahin, mesajında, "İmkansızlıklar karşısında gösterilen fedakarlık ve cesaret, bugün sahip olduğumuz güçlü Türkiye'nin temel taşlarını oluşturmuş, milletimizin var olma iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerine yer verdi.

Milletin birliği, vatanın bütünlüğü ile milli ve manevi değerlerin yaşatılması uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin milletin gönlünde daima müstesna yere sahip olacağına dikkati çeken Şahin, "Bizlere düşen büyük sorumluluk ise onların aziz hatıralarına sahip çıkarak, emanetlerini aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.