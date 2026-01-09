Ankara Valisi Şahin'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Mülki idare amirlerimizin görev anlayışıyla ortaya koyduğu özveri ve gayret, kamu hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve güvenilir şekilde yürütülmesinin en önemli teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Şahin, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin dört bir köşesinde devletin görev ve sorumluluklarının vatandaşa etkin, adil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasında rol alan mülki idare amirlerinin, kamu düzeninin sağlanmasının yanı sıra toplumsal hayatın her alanında yönlendirici ve düzenleyici bir görev icra ettiklerini belirtti.

İdarecilerin, devletin güven veren ve kapsayıcı yüzünü sahada güçlü biçimde temsil ettiklerini aktaran Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Mülki idare amirlerimizin görev anlayışıyla ortaya koyduğu özveri ve gayret, kamu hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve güvenilir şekilde yürütülmesinin en önemli teminatıdır. Sergilenen sorumluluk bilinci ve kararlı duruş, kamu hizmetlerinin niteliğini artırmakta; toplumsal refaha ve devlete duyulan güvenin pekişmesine katkı sunmaktadır. Mensubu olmaktan onur duyduğum idarecilik mesleğinin bu anlamlı gününde, görevlerini büyük bir fedakarlık ve yüksek bir vazife ahlakıyla yerine getiren tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, başta şehit idarecilerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm idarecilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."