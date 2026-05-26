Ankara Valisi Canbolat'tan Kurban Bayramı mesajı

Ankara Valisi Yakup Canbolat, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, manevi iklimiyle gönülleri buluşturan mübarek Kurban Bayramı'nı, Ankaralı hemşehrileriyle birlikte karşılamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bayramların, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güç kazandığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, küskünlüklerin yerini muhabbetin, mesafelerin yerini yakınlığın aldığı müstesna zaman dilimleri olduğunu belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Paylaşma ve merhametin hayat bulduğu bu anlamlı günlerde, büyüklerimizi ziyaret etmek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak onlara destek elini uzatmak ve her şeyden önemlisi bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, kadim medeniyet anlayışımızın en kıymetli yansımaları arasında yer almaktadır. Bu mübarek günlerde, şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi, yaşlılarımızı, öksüz ve yetim çocuklarımızı yalnız bırakmamak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve bayramın sevincini hep birlikte paylaşmak büyük anlam taşımaktadır. İhtiyaç sahiplerine uzanan her yardım eli, gönüllerde oluşan her tebessüm ve gösterilen her vefa, milletçe taşıdığımız dayanışma ruhunun en kıymetli göstergelerindendir."

Yakup Canbolat, başta Ankaralılar olmak üzere milletin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
