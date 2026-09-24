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Ankara Valisi Canbolat Kahramankazan ilçesini ziyaret etti

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Ankara Valisi Canbolat Kahramankazan ilçesini ziyaret etti
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Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kahramankazan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kahramankazan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Canbolat, Kaymakam Mustafa Yılmaz ve Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile makamlarında görüştü.

Kamu ve belediye hizmetleri hakkında Yılmaz ve Çırpanoğlu'dan bilgi alan Canbolat, daha sonra Sancak Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu, belediye çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni de ziyaret eden Vali Canbolat, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, dernekte açılan sergiyi gezdi.

Kaynak: AA
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