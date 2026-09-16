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Ankara Valiliği’nden yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Ankara Valiliği’nden yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: ANKA
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