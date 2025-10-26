Ankara Valiliği'nden SOLOTÜRK Uçuşları İçin Ses Uyarısı
Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK'ün yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sesle ilgili vatandaşları uyardı. Uçuşların 26-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Ankara'da 26-29 Ekim'de keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.
Bugün "çevre tanıma" ve "prova" uçuşları ile 29 Ekim'de "kortej selamlama" ve "gösteri" uçuşlarının yapılacağı aktarılan açıklamada, Ankaralılar, şehir merkezi üzerindeki planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel