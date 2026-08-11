Ankara'da yangın riskine karşı kıvılcım tedbirleri

ANKARA Valiliği, son yıllarda kırsal alan ve orman yangınlarının önemli bir kısmının; makine ve ekipmanlardan çıkan kıvılcımların kuru ot ve bitki örtüsünü tutuşturması sonucu çıktığı belirterek, bu kapsamda 15 Ekim'e kadar alınan tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda kırsal alan ve orman yangınlarının önemli bir kısmının; meskun mahal dışında kullanılan kaynak makinesi, spiral, taşlama makinesi ve benzeri kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanlardan çıkan kıvılcımların kuru ot ve bitki örtüsünü tutuşturması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu şekilde başlayan yangınlar bağ, bahçe, tarım ve orman alanlarına yayılarak geniş alanların zarar görmesine yol açmaktadır. İlgili genelgelerimiz ile orman yangınlarının önlenmesine ilişkin alınan tedbirlere ilave olarak 15 Ekim 2026 tarihine kadar ilimiz sınırları içerisinde, il/ilçe merkezleri dışındaki kırsal mahallelerde, tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik, hayvancılık tesisi ve yangın riski taşıyan diğer tüm açık alanlarda; kaynak makinesi, spiral, taşlama makinesi, kesme ve benzeri kıvılcım oluşturan her türlü makine ve ekipmanla yürütülecek faaliyetlere ilişkin kararlar alınmıştır" denildi.

'ÇALIŞMALARDA KOLLUK BİRİMİNE BİLDİRİMDE BULUNALACAK'

Açıklamanın devamında alınan tedbirlere yer verilerek, şöyle denildi:

"Kaynak makinesi, spiral, taşlama makinesi, kesme ve benzeri kıvılcım oluşturan her türlü makine ve ekipmanla yapılacak çalışmalarda; gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce faaliyetin yürütüleceği yerin bağlı bulunduğu kolluk birimine (jandarma veya polis) bildirimde bulunacaktır. Bu bildirimler, çalışmanın yapılacağı iş yeri, ev, tarla, maden ocağı veya çiftliğin asayiş bakımından bağlı bulunduğu kolluk birimine şahsen, telefon aracılığıyla veya 112 Acil Çağrı Mobil Uygulaması (Hayat 112) üzerinden yapılabilecektir. Tarla, bağ, bahçe, zeytinlik vb. tüm açık alanlarda çalışma öncesinde, çalışma alanının çevresinde bulunan ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve diğer yanıcı maddeler en az 10 metre mesafeye kadar temizlenecektir. Çalışma alanında temizlenmesi icap etmeyen ve doğal ekosistemin parçası olan bitki örtüsü ıslatılmak veya köpüklemek suretiyle muhtemel bir yangına dirençli hale getirilecektir. Çalışma yapacak kişiler, faaliyet süresince yanlarında meydana gelebilecek ot ve bitki örtüsü yangınına ilk müdahaleyi yapabilecek nitelikte en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü bulunduracaktır. Çalışmanın niteliğine göre ayrıca su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su ihtiva eden yangına müdahale ekipmanı hazır halde bulundurulacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı