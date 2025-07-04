ANKARA Valiliği'nden Askeri Uçak Uçuşu Uyarısı

ANKARA Valiliği'nden Askeri Uçak Uçuşu Uyarısı
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ANKARA Valiliği, modernizasyonu tamamlanan bir askeri uçağın test uçuşu yapacağını duyurdu. 15.00-16.00 saatleri arasında Beypazarı-Ayaş arasında ses hızı aşımı gerçekleştirileceği belirtildi.

ANKARA Valiliği, modernizasyonu yapılan bir askeri uçağın test amaçlı uçuş yapacağını belirterek, tedirgin olunmaması konusunda uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TAI Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı- Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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