Ankara Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Arasında TÖMER İrtibat Bürosu Açıldı

Azerbaycan Diller Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) irtibat bürosu açıldı.

Açılışa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Abdulla, akademisyenler ve öğretim görevlileri katıldı.

Büyükelçi Akgün etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in bilim, irfan ve kültür odaklı bir vizyon çizdiğini, bilim, irfan ve kültürde başarılı olamayanların savaşta elde edeceği başarıların kısıtlı olacağını söyledi.

Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındakiler başta olmak üzere Türk devletlerinin bilimsel ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkçenin dünyada yaygınlaştırılmasında TÖMER'in önemli bir rol oynadığını söyleyen Akgün, Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan Diller Üniversitesi arasındaki işbirliklerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, açılan irtibat bürosuyla Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni köprü inşa ettiklerini söyledi.

Ünüvar, dilin toplumların birbiriyle iletişiminde değerli bir unsur olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Bu unsurla Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çok derin ve tarihi birlikteliği bir kez daha güçlendirmiş olacağız." dedi.

Azerbaycan'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Ünüvar, "Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkilere kendimizi tutsak etmemiz lazım. Cumhurbaşkanlarımız ve halklarımız arasındaki ilişkiler her şeyin ötesinde. Eğitim ordumuzun da liderlerimiz ve halklarımızın birbirine olan muhabbetini değerli işlerle güçlendirmemiz lazım. İşte TÖMER'in ofisini açarak bunu güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulla da TÖMER'in irtibat bürosunun açılması ile yönettiği üniversite ile Ankara Üniversitesi arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini belirtti.

Abdulla, Türkiye ve Azerbaycan'ın eğitim kurumları arasındaki işbirliklerinin önemine değinerek "Birbirimizi daha yakından tanımalıyız. Yakınlığımız mutlu geleceğimizi belirleyecektir. Bizim ailemiz Türk dünyasıdır. Biz bu dünyada kendi kardeşlerimizle el ele ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Ünüvar ve Abdulla, Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan Diller Üniversitesi arasında işbirliği protokolüne imza attı.

Ankara Üniversitesi Sağlık Turizmi İrtibat Bürosu da açıldı

Ayrıca, Bakü'de, Ankara Üniversitesi Sağlık Turizmi Azerbaycan İrtibat Bürosu açıldı.

Açılışa, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev, milletvekilleri ve sağlık sektörü yöneticileri katıldı.???????