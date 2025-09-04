Ankara Üniversitesi Rektörü Magnesia Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ünüvar ile aralarında yabancı akademisyenlerin de yer aldığı 70 kişilik heyet, Magnesia Antik Kenti'ne geldi.

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir, kazılar hakkında heyete bilgi verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Ünüvar, "Anadolu gerçekten birçok kültür ve medeniyet havzasına ev sahipliği yapmış çok önemli bir toprak parçası. Anadolu'nun her bir köşesinde bu medeniyeti görüyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir de kazılara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.