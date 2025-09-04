Haberler

Ankara Üniversitesi Rektörü Magnesia Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Magnesia Antik Kenti'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti. 70 kişilik heyetle birlikte antik kentteki kazılar hakkında bilgi aldı. Ünüvar, Anadolu'nun kültürel zenginliğine vurgu yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ünüvar ile aralarında yabancı akademisyenlerin de yer aldığı 70 kişilik heyet, Magnesia Antik Kenti'ne geldi.

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir, kazılar hakkında heyete bilgi verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Ünüvar, "Anadolu gerçekten birçok kültür ve medeniyet havzasına ev sahipliği yapmış çok önemli bir toprak parçası. Anadolu'nun her bir köşesinde bu medeniyeti görüyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir de kazılara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
Kenan Yıldız'dan çuval çuval para kazanacak imza

Tek imzayla çuval çuval para kazanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En gelişmiş 4 teleskop da ortak görüşte: Dünyaya yaklaşan bir anormallik var

En gelişmiş 4 teleskop da ortak görüşte: Dünyaya yaklaşan anormallik var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.