Ankara Üniversitesi heyeti İspanya ile akademik işbirliğini güçlendirecek temaslar yaptı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığındaki heyet, İspanya ile akademik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla başkent Madrid'de üç günlük görüşmelerde bulundu.

Avrupa coğrafyasında yer alan 38 farklı ülkeden 50'nin üzerinde köklü üniversiteyi buluşturan Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı'nın (UNICA) yönetim kurulu toplantısı için Madrid'de bulunan Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a Uluslararası Tanıtım ve Marka Koordinatörü Doç. Dr. Sevinç Kurbanoğlu, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kayacık ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ümmet Artuç eşlik etti.

Heyet, Madrid'de, İspanya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, İspanya ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki çok yönlü ilişkilere destek vermeyi amaçlayan "Casa de America", ülkedeki saygın kamu bilimsel araştırma kurumlarından biri olan "İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi" (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas-CSIC), İspanyol Denizcilik Enstitüsü (Instituto Maritimo Español-IME) ve tarihi dokuma, halı, tekstil restorasyon merkezi Kraliyet Dokuma Fabrikası'nı (Real Fabricade Tapices) ziyaret etti.

Görüşmeleri ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Prof. Dr. Ünüvar, Casa de America Programlama Direktörü Moises Morera Martin ile potansiyel işbirliği imkanlarını görüştüklerini söyledi.

Ünüvar, Martin'in iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ve kültürel bağlara atıfta bulunarak, iki kurum arasında işbirliği kurulmasının "çok yerinde ve elverişli bir adım olacağını" söylediğini kaydetti.

Madrid'de 4-5 Kasım'da yapılacak, 22 ülkenin devlet veya hükümet başkanının katılmasının beklendiği İber-Amerika Zirvesi'ne Türkiye'nin de gözlemci statüsünde katılacağını ifade eden Ünüvar, Ankara Üniversitesinin sahip olduğu Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi üzerinden bu zirveye bilimsel anlamda katkı sunabileceğini ifade etti.

Ünüvar, Madrid'deki diğer İspanyol kurumlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili işbirliğinin yanı sıra ortak projelerin de değerlendirildiğini vurguladı.

Ankara Üniversitesi heyeti ayrıca, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile Madrid Yunus Emre Enstitüsü'nü de ziyaret etti ve aralarında Ankara Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu bir grup Türk vatandaşıyla da bir araya geldi.