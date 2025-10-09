Haberler

Ankara Üniversitesi Heyeti Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Geçten'i Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü heyeti, Beypazarı Meslek Yüksekokulu yeni müdürü Öğr. Gör. İhsan Melih Geçten'i ziyaret ederek tebrik etti ve kampüsü gezdi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden heyet, Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. İhsan Melih Geçten'i ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Yılmaz Ar, Geçten'i ziyaretinde "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, kampüs ve eğitim alanlarını gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

Genç kadının yaşadığı korku gözlerinden okundu
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.