Ankara Üniversitesi Heyeti Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Geçten'i Ziyaret Etti

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden heyet, Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. İhsan Melih Geçten'i ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Yılmaz Ar, Geçten'i ziyaretinde "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, kampüs ve eğitim alanlarını gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.