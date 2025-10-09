Ankara Üniversitesi Heyeti Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Geçten'i Ziyaret Etti
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü heyeti, Beypazarı Meslek Yüksekokulu yeni müdürü Öğr. Gör. İhsan Melih Geçten'i ziyaret ederek tebrik etti ve kampüsü gezdi.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden heyet, Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. İhsan Melih Geçten'i ziyaret etti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Yılmaz Ar, Geçten'i ziyaretinde "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, kampüs ve eğitim alanlarını gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.???????
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel