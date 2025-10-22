Ankara Susuz Kalmayacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Akçay, "Mayıs ayına kadar hiç yağmur yağmasa dahi elimizdeki suyla şu andaki tüketim düzeyiyle Ankaralıyı susuz bırakmadan gidebiliriz" dedi.

ASKİ Genel Müdürü Akçay, 18 Eylül'de Ankara'ya su sağlayan Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonucu yenileme çalışmalarının devam ettiği bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı. Akçay, kuraklık nedeniyle Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarındaki su seviyelerinin düştüğünü söyledi. Buna bağlı olarak ASKİ olarak Kesikköprü'den alınan su miktarını artırmaya çalıştıklarını belirten Akçay, "Gece gündüz çalışarak 7 Ekim'de bu bağlantıyı yaptık. Ama tekrar diğer hat da patladı biliyorsunuz. O hattı devreye almadan tek hattan verdiğimiz suyla Ankara'yı beslemeye ve Ankara'nın ihtiyacı olan suyu temin etmeye devam ettik. Bu arada da bu 2 borunun bulunduğu yerdeki yüksek basınç nedeniyle tekrar oluşması muhtemel riskleri bertaraf edebilmek amacıyla yeni bir çelik hattı da başlattık ve bugün itibariyle Allah izin verirse bitiriyoruz ve bağlantısını yapacağız. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra da bu bölgede artık bu nedenle oluşan arızaların tekrar ortaya çıkması engellenmiş olacak ve Ankara'ya daha yüksek miktarda kesintisiz olarak daha az riskli bir şekilde su temini Kesiköprü'den sağlanacak" dedi.

'BASINÇTAN DOLAYI RİSK YOK'

Akçay, CTP tipi boruların belirli basınçlara dayanabilen boru tipi olmadığını söyleyerek, "Ne yazık ki o zaman hızlı bir şekilde bu borular döşenmiş. Daha sonra ise bu yapılan işin haliyle doğal olarak sonuçları da ortaya çıkmaya başlamış ve bu CTP borular patlamaya başlamış. Çünkü dediğim gibi fenni kurallara uygun bir şekilde yapılmadığında bu boru sorunlu bir boru ve bu sorunlar ortaya çıktığı için de zaman içerisinde bu boruların önemli bir kısmı değiştirilmiş. Ama hala geride yaklaşık 30 kilometrelik bir CTP hattı var. Yüksek basıncın olduğu yerlerde patlamalar görüldüğü için düşük basınçlı olan yerlerde çok fazla bir sorun görünmüyor. Biz de hedef olarak özellikle yüksek basıncın olduğu yerleri hedef aldık ve oraları değiştirdik. Bu yaptığımız da en yüksek basıncın olduğu yer. Artık bu yüksek basınç olan yerlerde CTP boru olmayacak" diye konuştu.

'MUTLAKA DEPO YAPTIRSINLAR'

Yüksek kotlarda yaşanan su azalmasının, basıncın az olmasından kaynaklandığını belirten Akçay, "Deposu olan bütün sitelerde bu sorun yaşanmadı. O yüzden mutlaka depo yaptırsınlar. Burada bir günlük bir çalışmamız var. Bir günlük çalışma içerisinde de yine aynı şekilde bir basınç düşüşü bekliyoruz. Bazı yerlere su gitmeyebilir. Ama şu anda bütün tankerlerimiz hazır. İsteyen herkese anında tankerlerimizi yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Akçay, barajların doluluk oranlarına ilişkin, "Barajlarda 'ölü hacim' denilen bir şey var, su var. Bu su alma yapısının altında kalan su demek. Onu alabilmeniz için müdahale etmeniz gerekiyor. Yani pompalarla o suyu su alma yapısının içerisine aktarmanız gerekiyor. Bunun için de geçmişte 2007'de 2008'de bir yüzer platform kurulmuş Çamlıdere Barajı'nda. O kurulan yüzer platforma 27 tane pompa konularak, oradan su alma yapısına su aktarılmış. O aktarılan suyla da Ankara uzun bir süre daha idare etmiş. Şimdi aynı çalışmayı biz devam ettiriyoruz. Eğrekkaya'da bunu yaptık, bitirdik. Çalışmaya başladı. 20 milyon metreküp oradan devreye girdi. Akyar'da 5 milyon devreye girdi. Onu da kullanabiliyoruz. Aynı şekilde Çamlıdere'de 110 milyon metreküp var. Şu anda aktifin dışında, onu da devreye aldığımız zaman mayıs ayına kadar hiç yağmur yağmasa dahi biz elimizdeki suyla şu andaki tüketim düzeyiyle Ankaralıyı susuz bırakmadan gidebiliriz. Ama inşallah bu arada da yağmur yağar diye umut ediyoruz" dedi.

