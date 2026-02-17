Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde "2025 Yılı Akademik Ödül Töreni" düzenlendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesince (ASBÜ) "2025 Yılı Akademik Ödül Töreni" düzenlendi.

Üniversitenin Sümerbank Hizmet Binası'nda düzenlenen törene, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve bazı basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Arıcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak için başlattıkları ve akademisyenlerin performanslarını ve yayınlarını değerlendirdikleri ödül töreninin üçüncüsünü icra ettiklerini söyledi.

ASBÜ'nün sosyal bilim temalı bir üniversite olduğunu, 2016'da ilk öğrencilerini kabul ettiğini ve 2021'de ilk mezunlarını verdiğini belirten Arıcan, ASBÜ'nün yükseköğretimde önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

Arıcan, 10. yılını henüz tamamlayan üniversitelerin, uluslararası üniversite sıralamalarına girmediğine dikkati çekerek, buna rağmen ASBÜ'nün İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan "Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması"nda Avrupa'da ilk 1000 üniversite arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin sıralamalarda, Birleşik Krallık'tan sonra 103 üniversitesiyle Avrupa'da ikinci olduğunun altını çizen Arıcan, "Türk üniversitelerinin artık dünyada adından söz edildiği en üst noktaya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Uluslararası sıralamalarda hedef ilk 100

Arıcan, QS sıralamalarında 9 kategorinin bulunduğunu, akademik itibar, öğrenci değişimleri ve hoca hareketlilikleri gibi konuların sıralamalarda önemli olduğunu bildirdi.

ASBÜ'den mezun olan öğrencilerin istihdam oranının yüzde 70'e yaklaştığını dile getiren Arıcan, öğrencilerin ASBÜ'den mezun olmakla iftihar ettiğini vurguladı.

Arıcan, QS sıralamasını bir milat olarak kabul ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin bu sıralamadaki yeri, önemli bir sorumluluğu... Cumhuriyet'imizin kurulduğu, Milli Mücadele'nin yapıldığı ve Cumhuriyet'in 100. yılını, 10. yılımızla taçlandırdığımız bu mekanda, ülkemizin dünyada en iyi şekilde söz sahibi olacağı bir sıralama olarak bize önemli ödev yüklediğini, bir emaneti taşıdığımızı tüm idari ve akademik personelimiz, öğrencilerimiz ve paydaşlarımızla bunu sürdürmeyi kendimize görev biliyoruz. Bundan sonraki süreçlerde hedefimiz ilk 500'ler ve uzun vadede de ilk 100'de üniversitemizin konumlanması."

Basın kuruluşlarının da ASBÜ'nün birer paydaşı olduğunu aktaran Arıcan, törene eğitim, kültür, toplumsal katkı alanlarında gayret gösteren ve tarafsız, basın ilkeleri ile etiğine uygun yayın yapan basın mensuplarını da davet ettiklerini, onların çabalarını da ödüllendireceklerini kaydetti.

Üniversite bünyesinde Türkiye'de ilk kez "sosyokent" modelinin hayata geçirildiğinin altını çizen Arıcan, bu modelin iyi şekilde işlediğini, sosyokentin, toplumsal sorunlara yenilikçi fikirler üreten girişimcileri ve bu sorunlara çözüm arayan toplum kesimlerini kurumsal bir çatı altında bir araya getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Konuşmanın ardından 11 dalda ASBÜ akademisyenlerine ödül ve teşekkür belgelerinin takdim edildiği törende, Anadolu Ajansı (AA) ve muhabirlerine ödül verildi.