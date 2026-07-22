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Ankara'daki Helikopter Kazasına İlişkin Soruşturma Başlatıldı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu yapan helikopter düştü. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

(ANKARA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterle ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu yapan helikopter düştü. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin kaza kırım ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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