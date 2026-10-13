Ankara Polatlı'da motosikletle otomobil çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa S. ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Saat 17.00'de Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesinde meydana geldi. Belediye işçisi olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Mustafa S. ile otomobil çarpıştı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı