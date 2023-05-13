Ankara otobüs terminalinde '14 Mayıs' hareketliliği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılarak başkente gelen depremzedeler, yarın yapılacak seçimlerde oy kullanmak üzere otobüslerle memleketlerine gidiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında seçmenlerin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nden (AŞTİ) kalkan otobüslerle memleketlerine dönüşleri sürüyor. Dönüşler nedeniyle AŞTİ'de yoğun trafik yaşanıyor. Otobüs firmaları, deprem bölgesindeki illere peş peşe sefer düzenliyor.

Depreme Hatay'da yakalanan Mehmet Vural, AA muhabirine, afetten sonra Hatay'a ikinci kez gittiğini söyledi. AFAD tarafından depremzedeler için güzel bir uygulama yapıldığını belirten Vural, kuruma teşekkür etti.

Hataylı depremzede Ömer Alkaya da AFAD'ın depremzedeler için başlattığı bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti. Ankara'ya 2,5 ay önce geldiğini söyleyen Alkaya, "Memleketimde kızım ve akrabalarım var. Depremde onların evlerine bir şey olmadı. 10 gün orada kalıp Ankara'ya döneceğim." dedi.