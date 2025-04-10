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Ankara'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bazı park ve sokakları beyaz örtüyle kaplarken, belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.

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Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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