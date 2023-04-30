Ankara'nın yeni nesil otobüs duraklarının yapımı devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni nesil otobüs duraklarını yerleştirmeye devam ediyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki 315 noktaya yerleştirilecek yeni otobüs duraklarından 75'inin montajı tamamlandı.

Ankaralıların yağmur, kar, rüzgar ve güneş gibi doğal koşullardan en az şekilde etkilenmesi amacıyla tasarlanan durakların enerji ihtiyacı güneş panellerinden sağlanıyor. Engelliler de düşünülerek tasarlanan duraklarda, internet, LED ekran, USB şarj ünitesi de yer alıyor.

Eski tip duraklar, yeniden kullanıma uygun hale getirilerek başka alanlarda değerlendirilecek.