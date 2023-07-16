Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Pursaklar Belediyesi Şehitlik Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi. Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de konuşmalar yaptı. Programa şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Pursaklar Belediyesi Şehitlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Kaymakamı Mehmet Yıldız, burada yaptığı konuşmada, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, o gece gösterdiği direnişle kendi iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadığını bütün dünyaya bir kez daha gösterdi." dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de Türk halkının, hain darbe girişimini gerek tankların önüne yatarak gerek göğsünü kurşunlara siper ederek kahramanca durdurduğunu belirtti.

İlahi dinletisi ve şiirlerin okunduğu programa, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.