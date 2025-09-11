Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Kalecik ilçesinde bu sabah saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,8 kilometre olarak kaydedildi.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel