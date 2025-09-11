Haberler

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Kalecik ilçesinde bu sabah saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,8 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
