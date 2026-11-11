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Ankara'nın ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi

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Ankara'nın ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi
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Ankara'nın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimleri yapıldı.

Ankara'nın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimleri yapıldı.

Polatlı ilçesinde, "Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi" kapsamında Şehit Alperen Özcan Koruluğu'nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Protokol üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay geleceğe yeşil bir miras bırakmanın ve doğayı korumanın önemli olduğunu dile getirdi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise daha yaşanabilir ve yeşil bir Polatlı için ortak çalışmalara büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından ilçe genelinde toplam 1100 fidan toprakla buluşturuldu.

Beypazarı, Ayaş, Güdül ve Çubuk'ta da fidan dikimi yapıldı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce, Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçelerinde belirlenen alanlarda fidan dikimi yapıldı.

Beypazarı Kızılbayır mevkisinde düzenlenen fidan dikim törenine, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, bugün 3 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Çubuk'ta da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 2024 yılında orman yangınında zarar gören alana fidan dikildi.

"Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte, daha önce 1500 fidanın dikildiği alana 250 fidan daha dikilerek ağaçlandırma çalışmalarına devam edildi.

Çubuk Orman İşletme Şefi Volkan İlhan, AA muhabirine, bölgede 2024 yılında meydana gelen yangının ardından ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yangında zarar gören alanı yeniden yeşillendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten İlhan, "Daha önce bu alana 1500 fidan dikmiştik. Bir kısmını da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında dikmek üzere ayırdık. Bugün 250 fidanı daha toprakla buluşturarak çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA
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