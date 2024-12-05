Ankara'nın İlçe Belediye Başkanları İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

Ankara'nın Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinin belediye başkanları yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu katıldı.

Toplantıda yapılan çalışmaları değerlendiren başkanlar, belediyeler arası işbirliğini artırmak ve vatandaş odaklı hizmetlerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıların her ay belirlenen ilçede düzenli olarak yapılacağı belirtildi.